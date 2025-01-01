Избранные шедевры к 120-летию Дмитрия Шостаковича

В сентябре 2026 года исполнится 120 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича — одного из самых значительных композиторов-симфонистов XX века. В честь этого события Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» подготовили уникальную концертную программу.

Музыка, соединяющая жанры

На сцене прозвучат джазовые аранжировки знаковых произведений Шостаковича. Это сочетание высокого академизма и джазового стиля не только открывает пространство для творческого диалога, но и вновь подчеркивает уникальность творческой личности великого композитора.

Шостакович: композитор своего времени

Находясь в первых рядах академической музыки, Шостакович проявлял интерес и к джазу, и к популярной культуре. Он был одним из авторов, использовавших все доступные средства своего времени для выражения своих художественных идей.

Исполнители и участники

В составе коллектива выступят студенты Московской консерватории имени П. И. Чайковского, что добавляет программе особый шарм и дух молодости.