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Сергей Жилин и Фонограф джаз квинтет. Рахманинов. Многогранность гения.
Киноафиша Сергей Жилин и Фонограф джаз квинтет. Рахманинов. Многогранность гения.

Сергей Жилин и Фонограф джаз квинтет. Рахманинов. Многогранность гения.

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Рахманинова в Петербургской филармонии

Многогранный талант Сергея Рахманинова использовал все возможные формы музыкального выражения. Его фортепианные фактурные формулы впитывали современные веяния и интонации, порой опережая свое время, а порой внедряя элементы сторонней стилистики. Музыкальный язык Рахманинова и его методы изложения стали примером нового отношения к музыкально-драматургическим принципам.

Интересный факт: Сергей Рахманинов присутствовал на премьере «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина в 1927 году. Это был первый случай синтеза джазовых и академических интонационных сфер. Впоследствии фортепианный стиль Рахманинова и его взаимодействие с оркестром на этом выступлении оказали влияние на его концерты.

Живое Jazz-вдохновение

Что бы произошло, если бы Рахманинов работал с джазовым коллективом? Какие интонационные характеристики и мелодические рисунки стали бы ключевыми? Как прозвучали бы его известнейшие композиции в джазовой обработке? Нам остается только гадать, как мог бы писать и аранжировать Сергей Васильевич Рахманинов в XXI веке. Но сегодня мы можем услышать, как это сделал Сергей Сергеевич Жилин и его друзья-аранжировщики.

Состав и программа концерта

«Фонограф-Джаз-Квинтет» представит свое видение стилевого многообразия великого классика. В программе звучат:

  • Прелюдия G-moll, соч. 3 № 2
  • Элегия ми бемоль минор, соч. 3 № 1
  • Джазовая фантазия на темы концерта № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30
  • Композиции на тему концерта № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18
  • Прелюдия соль минор, соч. 23 № 5
  • Вокализ, опус 34 № 14
  • «В молчании ночи тайной», соч. 4 № 3
  • Прелюдия ми-бемоль мажор, соч. 23 № 6
  • Композиция из цикла «Вариации на тему Паганини», № 18

В концерте будет много джаза, много симбиоза классики и джаза, а также произведения Сергея Рахманинова в их первозданном звучании. Не пропустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 1200 ₽

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