Сергей Жилин и Фонограф джаз квинтет. Рахманинов. Многогранность гения.

Многогранный талант Сергея Рахманинова использовал все возможные формы музыкального выражения. Его фортепианные фактурные формулы впитывали современные веяния и интонации, порой опережая свое время, а порой внедряя элементы сторонней стилистики. Музыкальный язык Рахманинова и его методы изложения стали примером нового отношения к музыкально-драматургическим принципам.
Интересный факт: Сергей Рахманинов присутствовал на премьере «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина в 1927 году. Это был первый случай синтеза джазовых и академических интонационных сфер. Впоследствии фортепианный стиль Рахманинова и его взаимодействие с оркестром на этом выступлении оказали влияние на его концерты.
Что бы произошло, если бы Рахманинов работал с джазовым коллективом? Какие интонационные характеристики и мелодические рисунки стали бы ключевыми? Как прозвучали бы его известнейшие композиции в джазовой обработке? Нам остается только гадать, как мог бы писать и аранжировать Сергей Васильевич Рахманинов в XXI веке. Но сегодня мы можем услышать, как это сделал Сергей Сергеевич Жилин и его друзья-аранжировщики.
«Фонограф-Джаз-Квинтет» представит свое видение стилевого многообразия великого классика. В программе звучат:
В концерте будет много джаза, много симбиоза классики и джаза, а также произведения Сергея Рахманинова в их первозданном звучании. Не пропустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом!