Сергей Жилин и Фонограф джаз квинтет. Рахманинов. Многогранность гения.

Концерт музыки Рахманинова в Петербургской филармонии

Многогранный талант Сергея Рахманинова использовал все возможные формы музыкального выражения. Его фортепианные фактурные формулы впитывали современные веяния и интонации, порой опережая свое время, а порой внедряя элементы сторонней стилистики. Музыкальный язык Рахманинова и его методы изложения стали примером нового отношения к музыкально-драматургическим принципам.

Интересный факт: Сергей Рахманинов присутствовал на премьере «Рапсодии в стиле блюз» Джорджа Гершвина в 1927 году. Это был первый случай синтеза джазовых и академических интонационных сфер. Впоследствии фортепианный стиль Рахманинова и его взаимодействие с оркестром на этом выступлении оказали влияние на его концерты.

Живое Jazz-вдохновение

Что бы произошло, если бы Рахманинов работал с джазовым коллективом? Какие интонационные характеристики и мелодические рисунки стали бы ключевыми? Как прозвучали бы его известнейшие композиции в джазовой обработке? Нам остается только гадать, как мог бы писать и аранжировать Сергей Васильевич Рахманинов в XXI веке. Но сегодня мы можем услышать, как это сделал Сергей Сергеевич Жилин и его друзья-аранжировщики.

Состав и программа концерта

«Фонограф-Джаз-Квинтет» представит свое видение стилевого многообразия великого классика. В программе звучат:

Прелюдия G-moll, соч. 3 № 2

Элегия ми бемоль минор, соч. 3 № 1

Джазовая фантазия на темы концерта № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, соч. 30

Композиции на тему концерта № 2 для фортепиано с оркестром до минор, соч. 18

Прелюдия соль минор, соч. 23 № 5

Вокализ, опус 34 № 14

«В молчании ночи тайной», соч. 4 № 3

Прелюдия ми-бемоль мажор, соч. 23 № 6

Композиция из цикла «Вариации на тему Паганини», № 18

В концерте будет много джаза, много симбиоза классики и джаза, а также произведения Сергея Рахманинова в их первозданном звучании. Не пропустите возможность насладиться уникальным музыкальным опытом!