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Сергей Жилин и Фонограф джаз-бэнд
Киноафиша Сергей Жилин и Фонограф джаз-бэнд

Сергей Жилин и Фонограф джаз-бэнд

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сергей Жилин и Фонограф джаз-бэнд: Программа «А снег идет»

Приглашаем вас посетить незабываемый концерт Сергея Жилина и Фонограф джаз-бэнда, который состоится в Большом зале Петербургской филармонии. Эта программа, под названием «А снег идет», обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки и зимней атмосферы.

О программе

«А снег идет» — это не просто музыкальное событие, а целый мир, погружающий зрителей в зимнее настроение. Концерт включает в себя не только джазовые композиции, но и популярные мелодии, которые согревают душу в холодные зимние вечера. В исполнении талантливых музыкантов вы услышите уникальные аранжировки, которые придадут знакомым мелодиям новое звучание.

Сергей Жилин и Фонограф джаз-бэнд

Сергей Жилин — один из самых известных пианистов и композиторов в России, который не раз удивлял публику своим мастерством и креативным подходом к музыке. Фонограф джаз-бэнд, в свою очередь, состоит из лучших музыкантов, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в общее звучание. Их совместные выступления всегда наполнены энергией и яркими эмоциями.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Петербургской филармонии и в кассах учреждения. Рекомендуем бронировать места заранее, так как данное событие ожидается с большим интересом среди любителей джаза.

Приходите и насладитесь волшебством музыки в исполнении профессионалов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 2 января
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
19:00 от 1600 ₽

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