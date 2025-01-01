Сергей Жилин и Фонограф джаз-бэнд: Программа «А снег идет»

Приглашаем вас посетить незабываемый концерт Сергея Жилина и Фонограф джаз-бэнда, который состоится в Большом зале Петербургской филармонии. Эта программа, под названием «А снег идет», обещает стать настоящим праздником для всех любителей джазовой музыки и зимней атмосферы.

О программе

«А снег идет» — это не просто музыкальное событие, а целый мир, погружающий зрителей в зимнее настроение. Концерт включает в себя не только джазовые композиции, но и популярные мелодии, которые согревают душу в холодные зимние вечера. В исполнении талантливых музыкантов вы услышите уникальные аранжировки, которые придадут знакомым мелодиям новое звучание.

Сергей Жилин и Фонограф джаз-бэнд

Сергей Жилин — один из самых известных пианистов и композиторов в России, который не раз удивлял публику своим мастерством и креативным подходом к музыке. Фонограф джаз-бэнд, в свою очередь, состоит из лучших музыкантов, каждый из которых вносит свой уникальный вклад в общее звучание. Их совместные выступления всегда наполнены энергией и яркими эмоциями.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Петербургской филармонии и в кассах учреждения. Рекомендуем бронировать места заранее, так как данное событие ожидается с большим интересом среди любителей джаза.

Приходите и насладитесь волшебством музыки в исполнении профессионалов!