Сергей Завьялов
Билеты от 1900₽
Сергей Завьялов

Сергей Завьялов

16+
Возраст 16+
Билеты от 1900₽

О концерте

Рождественский концерт Сергея Завьялова в «Arbat 21»

В Концертном зале «Arbat 21» состоится рождественский концерт Сергея Завьялова. Зрители смогут насладиться двухчасовой программой, в которой прозвучат как известные хиты, так и новые композиции исполнителя. Атмосфера будет наполнена общением со зрителями и танцами прямо в зале.

О Сергее Завьялове

Сергей Завьялов – российский автор и исполнитель, известный в жанре шансон. Его песни и клипы отражают сложный жизненный путь, включая опыт неблагополучной семьи и жизнь в детском интернате. Этот глубокий и автобиографичный подход к музыке делает его творчество близким многим слушателям.

Кому понравится концерт?

Концерт будет интересен не только преданным поклонникам шансона, но и всем, кто ценит музыку, основанную на ярком личном опыте. Присоединяйтесь к этому вечеру, чтобы насладиться искренними эмоциями и живым исполнением.

Купить билет на концерт Сергей Завьялов

Январь
8 января четверг
19:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 1900 ₽

