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Сергей Завьялов
Киноафиша Сергей Завьялов

Сергей Завьялов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сергей Завьялов: звезда отечественного шансона

Сергей Завьялов — выдающийся автор и исполнитель в жанре шансон, который завоевал сердца слушателей своими душевными песнями. Его путь к успеху был непростым: будучи выпускником детского дома, Сергей проявил удивительную целеустремленность и настойчивость, что позволило ему добиться популярности без посторонней помощи.

Жизнь и творчество

Сергей Завьялов родился в простой семье, и его жизненный опыт стал вдохновением для многих его песен. Даже отбыв тюремный срок, он не сломался, а, наоборот, стал еще более решительным в стремлении к музыкальной карьере. Его творчество — это отражение реальной жизни, с её радостями и горестями, что делает его песни особенно близкими и понятными слушателям.

Хиты, которые вы услышите

На предстоящем концерте вы сможете насладиться исполнением таких известных хитов, как:

  • «Расскажи мне, доля»
  • «В белой фате»
  • «Клён»
  • «Ивушка»
  • «Сирота»

Каждая из этих песен полна эмоций и рассказывает свою историю, что делает выступление Сергея Завьялова настоящим событием для любителей шансона.

Не пропустите!

Если вы хотите погрузиться в атмосферу настоящего шансона и насладиться качественной музыкой, не упустите возможность посетить концерт Сергея Завьялова. Убедитесь, что у вас есть билеты — это будет незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 6 ноября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1900 ₽
Краснодар, 9 ноября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
18:00 от 1700 ₽

Фотографии

Сергей Завьялов

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