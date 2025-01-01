Сергей Воронов и Nash Albert

Легенды на сцене: Сергей Воронов и Нэш

Приглашаем вас на уникальный спектакль, в котором встретятся две легендарные музыкальные личности — Сергей Воронов и Нэш. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей живой музыки и театрального искусства.

Сергей Воронов: Музыкальный Мастодонт

Сергей Воронов — это не просто музыкант, а настоящая икона российской рок-сцены. Он является одним из основателей группы «Неприкасаемые» и принимал участие в записях таких известных коллективов, как «Бригада С», «Чайф», «Алиса», «Калинов мост» и «Машина времени». Воронов также отметился на первом сольном альбоме Кита Ричардса «Talk Is Cheap» и диске Blues Brothers And Friends.

За свою карьеру Сергей объездил весь мир и выступал вместе с такими звездами, как Эрик Шенкман из «Spin Doctors», Ноэл Реддинг, бас-гитарист Джими Хендрикса, и барабанщик Стив Джордан. Его мастерство и харизма на сцене завораживают зрителей и вдохновляют музыкантов.

Нэш: Грузинская Душа на Американской Сцене

Нэш — талантливый певец, музыкант и поэт грузинского происхождения. Его музыкальная карьера началась в США, где он прожил пять лет (1991-1996). Вернувшись в Москву, Нэш создал группу Blast, которая позже стала известна как Blast Unit Moscow. Их дебютный альбом «Pigs Can Fly» принес группе популярность и контракт с британским рекорд-лейблом Ghost Records.

Группа активно гастролировала по России и Англии, выступая на престижных фестивалях. Продюсировал их работу Марк Толли, ранее сотрудничавший с легендарными The Stone Roses. В 2003 году Нэш открывал концерты Blur в Москве и Санкт-Петербурге, а в 2006 году выступал перед многотысячной аудиторией на концерте HIM.

В 2005 году вышел альбом «F**k The Industry», который стал хитом на радиостанциях. В 2008 году Нэш организовал собственный музыкальный фестиваль Blastfest, в котором приняли участие такие известные группы, как Suede, Bloc Party и Supergrass.

Не пропустите!

Спектакль с участием Сергея Воронова и Нэша обещает быть незабываемым. Это уникальная возможность увидеть и услышать живую музыку от мастеров своего дела. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!