Сергей Воронов и группа the Crossroadz

35 лет блюз-рока: юбилей группы The Crossroadz

Созданная весной 1990 года блюзовым гитаристом Сергеем Вороновым, группа The Crossroadz за три с половиной десятилетия зарекомендовала себя как один из ведущих представителей блюз-рока в России. Их энергичные выступления и участие в различных фестивалях продолжают радовать поклонников по всей стране.

Юбилейный год и международное признание

В этом году коллектив торжественно отмечает свое 35-летие! The Crossroadz – это одна из немногих отечественных музыкальных групп, которую знают и ценят за пределами России. Их называют "русским блюзом мирового уровня", "элитой российского ритм-энд-блюза" и даже "русскими хендриксами с плантами".

Энергия и уникальность

Группа славится своей мужской энергией, уникальным стилем и неповторимым звучанием, которые подкупают искренним драйвом. The Crossroadz – это не просто музыка, это опыт и эмоции, которые остаются в сердце каждого их зрителя.

Не упустите возможность стать частью истории блюз-рока и насладиться живой музыкой от настоящих мастеров своей профессии!