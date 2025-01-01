Сергей Воронов и группа the Crossroadz

35 лет блюзовой магии: Концерт группы «The Crossroadz»

Созданная весной 1990 года блюзовым гитаристом Сергеем Вороновым, группа «The Crossroadz» на протяжении всего времени является ярчайшим представителем блюз-рока в России. Коллектив продолжает радовать своих поклонников клубными выступлениями и участием в музыкальных фестивалях.

Юбилейный концерт

В этом году «The Crossroadz» отмечает свое 35-летие! Это событие обещает быть незабываемым, ведь группа всегда привносила в свои выступления уникальную атмосферу и настоящую мужскую энергию.

Признание за границей

«The Crossroadz» — один из немногих отечественных бэндов, которые смогли завоевать популярность за границей. Их называют «русским блюзом мирового уровня», «элитой российского ритм-энд-блюза», а также «харизмой русского рок-н-ролла». Критики не скупятся на похвалы, сравнивая их с «русскими хендриксами с плантами».

Стиль и звучание

Группа «The Crossroadz» известна своим уникальным стилем и собственным звучанием, которое находит отклик в сердцах слушателей. Их неизменный искренний драйв и энергия делают каждое выступление настоящим праздником для поклонников блюза.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Следите за анонсами выступлений и готовьтесь к незабываемым эмоциям от «The Crossroadz»!