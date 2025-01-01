Сергей Воронов & The CrossroadZ

Легендарная личность российского рока и блюза

Он принимал участие в записи культовых групп: «Неприкасаемые», «Бригада С», «Чайф», «Алиса», «Калинов мост», «Машина времени». Воронов также отметился на сольнике Кита Ричардса Talk Is Cheap и на альбоме Blues Brothers And Friends.

Музыкант объездил весь мир, джемуя с такими легендами, как Эрик Шенкман (Spin Doctors), Ноэл Реддинг (бас-гитарист Джими Хендрикса), Бэрри Мелтон (участник Woodstock'69), Эрик Сардинас, Стив Джордан и другие.

The Crossroadz: русский блюз мирового уровня

Группа The Crossroadz, основанная Сергеем Вороновым, — это элита российского ритм-энд-блюза и признанные мастера на международной сцене. Их звучание опирается на корневой блюз и ритм-энд-блюз, но часто выходит за рамки жанра, создавая уникальный «фирменный саунд».

Первый альбом «Between», выпущенный в Париже в 1993 году (Trema/Sony Music), стал культовым. Хит Diamond Rain звучал в эфире как во Франции, так и в России, и до сих пор активно ротируется на Rock FM. Среди других альбомов группы: Salado, Iron Blues, 15:0. В 2009 году вышел сольный диск Воронова IRONY, записанный в Лондоне с участием Gary Moore и Marc Ford.

Энергия, драйв и международный успех

За годы своего существования The Crossroadz сыграли тысячи концертов, от клубных до стадионных, и гастролировали в таких странах, как Германия, Франция, Великобритания, Польша, Испания, Китай. В составе группы выступают лучшие клавишники, бэк-вокалистки и один из виртуознейших харперов России — Михаил Владимиров.

The Crossroadz — это группа с мощной мужской энергетикой, ярким стилем и искренним драйвом, который завораживает зрителей по всему миру.