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Сергей Воронов & The CrossroadZ
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сергей Воронов & The CrossroadZ

Сергей Воронов & The CrossroadZ

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Легендарная личность российского рока и блюза

Он принимал участие в записи культовых групп: «Неприкасаемые», «Бригада С», «Чайф», «Алиса», «Калинов мост», «Машина времени». Воронов также отметился на сольнике Кита Ричардса Talk Is Cheap и на альбоме Blues Brothers And Friends.

Музыкант объездил весь мир, джемуя с такими легендами, как Эрик Шенкман (Spin Doctors), Ноэл Реддинг (бас-гитарист Джими Хендрикса), Бэрри Мелтон (участник Woodstock'69), Эрик Сардинас, Стив Джордан и другие.

The Crossroadz: русский блюз мирового уровня

Группа The Crossroadz, основанная Сергеем Вороновым, — это элита российского ритм-энд-блюза и признанные мастера на международной сцене. Их звучание опирается на корневой блюз и ритм-энд-блюз, но часто выходит за рамки жанра, создавая уникальный «фирменный саунд».

Первый альбом «Between», выпущенный в Париже в 1993 году (Trema/Sony Music), стал культовым. Хит Diamond Rain звучал в эфире как во Франции, так и в России, и до сих пор активно ротируется на Rock FM. Среди других альбомов группы: Salado, Iron Blues, 15:0. В 2009 году вышел сольный диск Воронова IRONY, записанный в Лондоне с участием Gary Moore и Marc Ford.

Энергия, драйв и международный успех

За годы своего существования The Crossroadz сыграли тысячи концертов, от клубных до стадионных, и гастролировали в таких странах, как Германия, Франция, Великобритания, Польша, Испания, Китай. В составе группы выступают лучшие клавишники, бэк-вокалистки и один из виртуознейших харперов России — Михаил Владимиров.

The Crossroadz — это группа с мощной мужской энергетикой, ярким стилем и искренним драйвом, который завораживает зрителей по всему миру.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
5 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
10 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
28 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
26 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
4 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Легенды мирового JAZZа
6+
Джаз
Легенды мирового JAZZа
19 августа в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 500 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
3 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
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