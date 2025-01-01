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Сергей Трофимов
Киноафиша Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

Звезда шансона и эстрады 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Встреча с душой: концерт Сергея Трофимова

Сергей Трофимов вновь приглашает зрителей на встречу, которая обещает быть не просто концертом, а искренним диалогом с каждым. Каждое его выступление — это путешествие по самым ярким моментам жизни, где светлые и печальные воспоминания переплетаются с радостным смехом и подступившими слезами.

Секрет успеха

Трофимов уникален тем, что делится с аудиторией не только музыкой, но и частицей своей души. Он умеет точно и правильно донести до слушателей чувства, о которых сложно говорить, но которые знакомы каждому: любовь и ненависть, разлуки и встречи, радость и горе.

Эмоциональное эхо

«И вдруг понимаю — это во мне душа» — эти слова из песни Трофимова стали символом его творчества. После концерта зрители уносят с собой не просто мелодии, но и полноту чувств, которые оставляют глубокий отпечаток в душе. Именно за это Сергей Трофимов и любим народом — за умение достучаться до самого сердца.

Исполнители
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 8 января
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00

Фотографии

Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов

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