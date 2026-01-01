Сергей Трофимов
12+
Продолжительность 100 минут
О концерте

Вечер Сергея Трофимова в Концертном зале «Фестивальный»

В Концертном зале «Фестивальный» состоится концерт Сергея Трофимова. Артист мастерски донесёт до публики свои чувства и настроение, рассказывая о любви и ненависти, разлуках и встречах. Зритель после его выступления испытывает глубокие эмоции, отраженные в строчке его песни «и вдруг понимаю — это во мне душа». Этот концерт понравится тем, кто ценит музыку, способную коснуться души.

Творческий подход

Каждая встреча с Сергеем Трофимовым подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души.

Секрет успеха

Секрет его успеха заключается в умении поделиться с аудиторией своей энергетикой и чувством, рассказать простыми словами о сложных и глубоких переживаниях. Трофимов берёт за основу обыденные темы, такие как любовь, ненависть, разлука и встречи, что позволяет каждому найти в его музыке что-то близкое.

Эмоции после концерта

Слова из его песни «и вдруг понимаю — это во мне душа» как нельзя лучше передают ту полноту чувств, которые зритель испытывает после его концерта. За это артиста любят и ценят — за умение достучаться до сердца каждого человека.

Август
17 августа понедельник
20:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2500 ₽

