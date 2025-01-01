Меню
Сергей Трофимов
Билеты от 12500₽
Киноафиша Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

18+
Возраст 18+
Билеты от 12500₽

О концерте

Сергей Трофимов: сольный концерт в баре Petter

Сергей Трофимов — заслуженный артист России, автор душевных хитов и звезда эстрады и шансона. Его песни затрагивают сердца слушателей, а исполнение оставляет незабываемое впечатление.

Творческий путь

Трофимов начал свою карьеру как автор песен для других исполнителей. Его композиции быстро завоевали популярность на музыкальной сцене. Однако, несмотря на успех, он на некоторое время задумался о служении и даже исчерпал возможности для духовного поиска, почти уйдя в монастырь.

Возвращение на сцену

Тем не менее, он нашел в себе силы продолжить свою музыкальную карьеру и стал одним из самых узнаваемых исполнителей современности. Его песни полны искренности и глубоких чувств, что делает каждое выступление уникальным.

Зачем стоит посетить?

Не упустите шанс увидеть Сергея Трофимова на сцене. Его концерты — это не просто выступления, это настоящие музыкальные переживания, которые запоминаются на всю жизнь. Приходите и погрузитесь в мир его великолепных хитов!

Купить билет на концерт Сергей Трофимов

Январь
10 января суббота
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 12500 ₽

Фотографии

Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов

