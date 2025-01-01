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Сергей Трофимов
Билеты от 5000₽
Киноафиша Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Сергей Трофимов в Мумий Тролль Баре

Впервые в Мумий Тролль Баре состоится выступление Сергея Трофимова — уникального явления русской музыкальной культуры. Зрители смогут насладиться как знаковыми композициями, так и совершенно новыми произведениями, исполненными в полноценном электрическом звучании вместе с командой высококлассных музыкантов.

Творчество и достижения

Сергей Трофимов — поэт по призванию, который создал свой собственный музыкальный язык. В его творчестве глубина бытовой романтики органично сочетается с интеллектуальной лирикой. Лауреат множества премий, он также является автором саундтреков к культовым фильмам, что лишь подчеркивает его статус одного из самых парадоксальных музыкантов современности.

Диалог с миром

Песни Трофимова всегда представляют собой диалог: с историей, городом, душой и собственной совестью. Это делает его творчество особенно актуальным и близким каждому слушателю.

Не упустите возможность увидеть Сергея Трофимова вживую! Это выступление обещает стать настоящим событием для всех поклонников русской музыки.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 5000 ₽

Фотографии

Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов

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