Сергей Трофимов
Билеты от 8500₽
Киноафиша Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

18+
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте/спектакле

Сергей Трофимов: душевные хиты в баре Petter

Сергей Трофимов — это имя знакомо многим любителям музыки. Он не только автор душевных хитов, но и настоящая звезда эстрады и шансона. Заслуженный артист России, Трофимов начал свой путь в мире музыки как автор песен для других исполнителей.

Непростой Путь

Интересно, что в какой-то момент Сергей даже задумался о том, чтобы уйти в монастырь. Однако судьба распорядилась иначе, и он продолжил свой творческий путь, который в конечном итоге привел его к вершинам славы.

Творческие Достижения

Трофимов известен своими искренними текстами и мелодиями, которые находят отклик в сердцах слушателей. Его песни часто затрагивают темы любви, жизни и человеческих переживаний. Не упустите возможность насладиться его выступлением, которое обещает быть незабываемым!

Информация для Зрителей

Приходите на концерт Сергея Трофимова, чтобы погрузиться в атмосферу его музыки и узнать больше о человеке, который смог преодолеть трудности и достичь успеха. Не забудьте захватить с собой хорошее настроение и желание насладиться живым исполнением!

Купить билет на концерт Сергей Трофимов

Май
19 мая вторник
21:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 8500 ₽

Фотографии

Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов Сергей Трофимов

