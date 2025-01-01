Откровенный разговор с Сергеем Тонышевым

В лектории «Прямая речь» сегодня пройдет встреча с Сергеем Тонышевым — одним из самых активных и востребованных режиссеров современного театра. За последние полтора года он представил ряд успешных спектаклей в известных московских театрах, таких как «Современник», Студия театрального искусства, Театр Маяковского и Театр Вахтангова. Этот список можно продолжить, но самым свежим проектом стал спектакль «Как Фауст ослеп», который прошел в театре «Сатирикон» и нынешней осенью произвел фурор.

Тонышев сам отмечает ответственность, которую он чувствует, работая над такими серьезными постановками. Руководитель «Сатирикона», Константин Райкин, доверил ему эту значимую работу, что стало знаком признания таланта молодого режиссера. В его спектаклях проявляются черты поэтичности и деликатности. Он старается избежать агрессивного театра и навязчивых смыслов, предпочитая неожиданные тексты и тонкое понимание драматургии.

Мир театра глазами Тонышева

Что же движет режиссером, который столь успешно работает в современном театральном мире? Сергей Тонышев считает, что его поколение перестало бояться искренности, и это отражается в его работах. «Важно понимать, что если сейчас молодым не отдать ответственность, от театра останется только функция», — говорит он, подчеркивая важность интересного взгляда на мир через призму искусства.

Творческий путь

Сергей Тонышев является не только режиссером, но и хореографом, который работал в таких театрах, как МХТ им. А.П. Чехова, РАМТ, МТЮЗ, «Современник», Театр им. Вл. Маяковского и Театр на Таганке. Он также преподавал в ГИТИСе и Высшей школе сценических искусств, передавая свои знания молодым актерам и режиссерам.

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Рекомендуемый возраст: 16+

Если у вас не получится присутствовать на лектории, не упустите возможность присоединиться онлайн!