Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Снурников, Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сергей Снурников, Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

Сергей Снурников, Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Проверочный концерт в Стендап Баре «Патрики»

Стендап Бар «Патрики» приглашает на проверочный концерт, в котором участвуют талантливые комики: Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян и Сергей Снурников. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей остроумного юмора.

Геворк Абрамян

Геворк Абрамян — стендап-комик, постоянный участник концертов «Гурам Амарян и друзья!» и множества юмористических проектов, таких как «Оф незнаю», «Story Selling» и «Два стула». Его выступления всегда наполнены оригинальными шутками и искренними эмоциями.

Эрнест Таржуманян

Эрнест Таржуманян также не нуждается в представлении. Он является ведущим шоу «Оф не знаю», резидентом Stand-Up на ТНТ и финалистом популярного шоу «Открытый Микрофон». Эрнест умело сочетает яркие образы и сатирические наблюдения о жизни.

Сергей Снурников

Сергей Снурников — финалист 6 сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и участник проекта «StandUp на ТНТ». Сергей известен своим умением находить комические ситуации в самых обычных вещах, что делает его выступление интересным и запоминающимся.

Организационные моменты

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой, но менеджеры зала помогут разместить вас в порядке очереди. Обратите внимание, что возможно размещение с другими гостями за одним столом, поэтому, если вы планируете прийти с компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом.

Не упустите возможность насладиться вечерком, полным смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт Сергей Снурников, Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

Помощь с билетами
Март
9 марта понедельник
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
6+
Блюз
Вечер спонтанного музицирования или Блюзовые посиделки
3 июня в 20:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Дайте танк (!)
16+
Рок
Дайте танк (!)
17 мая в 19:00 VK Stadium
от 2300 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
7 апреля в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше