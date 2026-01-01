Сергей Снурников, Эрнест Таржуманян и Геворк Абрамян

Проверочный концерт в Стендап Баре «Патрики»

Стендап Бар «Патрики» приглашает на проверочный концерт, в котором участвуют талантливые комики: Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян и Сергей Снурников. Это мероприятие станет настоящим праздником для любителей остроумного юмора.

Геворк Абрамян

Геворк Абрамян — стендап-комик, постоянный участник концертов «Гурам Амарян и друзья!» и множества юмористических проектов, таких как «Оф незнаю», «Story Selling» и «Два стула». Его выступления всегда наполнены оригинальными шутками и искренними эмоциями.

Эрнест Таржуманян

Эрнест Таржуманян также не нуждается в представлении. Он является ведущим шоу «Оф не знаю», резидентом Stand-Up на ТНТ и финалистом популярного шоу «Открытый Микрофон». Эрнест умело сочетает яркие образы и сатирические наблюдения о жизни.

Сергей Снурников

Сергей Снурников — финалист 6 сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ и участник проекта «StandUp на ТНТ». Сергей известен своим умением находить комические ситуации в самых обычных вещах, что делает его выступление интересным и запоминающимся.

Организационные моменты

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой, но менеджеры зала помогут разместить вас в порядке очереди. Обратите внимание, что возможно размещение с другими гостями за одним столом, поэтому, если вы планируете прийти с компанией, рекомендуется приобретать билеты одним заказом.

Не упустите возможность насладиться вечерком, полным смеха и хорошего настроения!