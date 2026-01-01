Оповещения от Киноафиши
Сергей Шнуров и Ленинград
Билеты от 40000₽
Сергей Шнуров и Ленинград

Сергей Шнуров и Ленинград

18+
Возраст 18+
Билеты от 40000₽

О концерте

Концерт Сергея Шнурова и группы «Ленинград» в Барвиха Luxury Village

Коллектив под руководством Сергея Шнурова, известный своим ярким стилем и взрывной энергетикой, был образован в Санкт-Петербурге в 1997 году. Дебютный альбом «Пуля», выпущенный через два года, стал стартом их стремительного взлета на музыкальной сцене.

Группа «Ленинград» на протяжении многих лет сохраняет звание одной из самых умных, эпатажных и народных команд страны. Их творчество сочетает в себе остроту текстов и запоминающиеся мелодии, что делает их музыку актуальной и любимой многими. Среди известных пластинок коллектива можно выделить «Мат без электричества», «Дачники» и «Пираты XXI века». Множество поклонников завоевали и их клипы на такие хиты, как «Экспонат» и «Сиськи».

Шоу, которое запомнится

Но, пожалуй, самым запоминающимся фактором успеха «Ленинграда» остаются их разгульные и драйвовые концерты. Каждое выступление — это не просто шоу, а настоящая феерия эмоций, которая зарядит энергией каждого зрителя. Не пропустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!

Исполнители
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров

Ноябрь
14 ноября суббота
19:00
Барвиха Luxury Village Москва, Одинцовский р-н, дер. Барвиха, 114
от 40000 ₽

