Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что самые мощные и невероятные эксперименты во Вселенной уже происходят? Космос можно использовать как гигантскую лабораторию для проверки самых смелых физических теорий. На лекции астрофизика и популяризатора науки Сергея Попова вы узнаете, как далекие галактики и другие объекты Вселенной помогают ученым находить ответы на фундаментальные вопросы мироздания.
Мы обсудим:
Сергей Попов считает, что «Академик Зельдович не зря называл Вселенную «ускорителем для бедных». Астрономические наблюдения открывают нам мир, недоступный в земных лабораториях: огромные масштабы, гигантские энергии и сильные гравитационные поля. Многие физические теории можно проверять только на примере астрофизических объектов и процессов. Об этом и расскажу на лекции».
На встрече вы сможете выяснить:
Обязательно приходите вместе с детьми-подростками. Общение с настоящим ученым не только дает пищу для размышлений, но и помогает определиться с будущей профессией.
Сергей Попов — астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН. Он является автором научно-популярных книг и статей по астрофизике и астрономии. Лауреат премии «За верность науке» в категории «Популяризатор года».
Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться онлайн.