Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Попов. Эксперименты вселенского масштаба
Билеты от 2500₽
Киноафиша Сергей Попов. Эксперименты вселенского масштаба

Сергей Попов. Эксперименты вселенского масштаба

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Лекция Сергея Попова в лектории «Прямая речь»

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что самые мощные и невероятные эксперименты во Вселенной уже происходят? Космос можно использовать как гигантскую лабораторию для проверки самых смелых физических теорий. На лекции астрофизика и популяризатора науки Сергея Попова вы узнаете, как далекие галактики и другие объекты Вселенной помогают ученым находить ответы на фундаментальные вопросы мироздания.

Темы лекции

Мы обсудим:

  • черные дыры и гравитационные волны;
  • космические лучи и поиск экзотических частиц;
  • нейтронные звезды, в которых происходят самые экзотические и экстремальные процессы.

Сергей Попов считает, что «Академик Зельдович не зря называл Вселенную «ускорителем для бедных». Астрономические наблюдения открывают нам мир, недоступный в земных лабораториях: огромные масштабы, гигантские энергии и сильные гравитационные поля. Многие физические теории можно проверять только на примере астрофизических объектов и процессов. Об этом и расскажу на лекции».

Что вы узнаете на лекции

На встрече вы сможете выяснить:

  • Как астрофизики экспериментируют с объектами, до которых не дотянуться никакими приборами;
  • Вписываются ли свойства и поведение объектов во Вселенной в «земную» науку;
  • Какие неожиданные открытия были сделаны благодаря сотрудничеству физиков и астрономов и какие сюрпризы еще готовит нам космос;
  • Как различные объекты во Вселенной, такие как черные дыры и нейтронные звезды, помогают нам понять пределы физических законов.

Почему стоит прийти

Обязательно приходите вместе с детьми-подростками. Общение с настоящим ученым не только дает пищу для размышлений, но и помогает определиться с будущей профессией.

О лекторе

Сергей Попов — астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН. Он является автором научно-популярных книг и статей по астрофизике и астрономии. Лауреат премии «За верность науке» в категории «Популяризатор года».

Информация о мероприятии

  • Рекомендуемый возраст: 14+
  • Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться онлайн.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
21 августа в 12:20 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
15 ноября в 11:00 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
19 октября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше