Лекция Сергея Попова в лектории «Прямая речь»

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что самые мощные и невероятные эксперименты во Вселенной уже происходят? Космос можно использовать как гигантскую лабораторию для проверки самых смелых физических теорий. На лекции астрофизика и популяризатора науки Сергея Попова вы узнаете, как далекие галактики и другие объекты Вселенной помогают ученым находить ответы на фундаментальные вопросы мироздания.

Темы лекции

Мы обсудим:

черные дыры и гравитационные волны;

космические лучи и поиск экзотических частиц;

нейтронные звезды, в которых происходят самые экзотические и экстремальные процессы.

Сергей Попов считает, что «Академик Зельдович не зря называл Вселенную «ускорителем для бедных». Астрономические наблюдения открывают нам мир, недоступный в земных лабораториях: огромные масштабы, гигантские энергии и сильные гравитационные поля. Многие физические теории можно проверять только на примере астрофизических объектов и процессов. Об этом и расскажу на лекции».

Что вы узнаете на лекции

На встрече вы сможете выяснить:

Как астрофизики экспериментируют с объектами, до которых не дотянуться никакими приборами;

Вписываются ли свойства и поведение объектов во Вселенной в «земную» науку;

Какие неожиданные открытия были сделаны благодаря сотрудничеству физиков и астрономов и какие сюрпризы еще готовит нам космос;

Как различные объекты во Вселенной, такие как черные дыры и нейтронные звезды, помогают нам понять пределы физических законов.

Почему стоит прийти

Обязательно приходите вместе с детьми-подростками. Общение с настоящим ученым не только дает пищу для размышлений, но и помогает определиться с будущей профессией.

О лекторе

Сергей Попов — астрофизик, доктор физико-математических наук, профессор РАН. Он является автором научно-популярных книг и статей по астрофизике и астрономии. Лауреат премии «За верность науке» в категории «Популяризатор года».

Информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 14+

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться онлайн.