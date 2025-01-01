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Сергей Перегудов. Творческая встреча
Киноафиша Сергей Перегудов. Творческая встреча

Спектакль Сергей Перегудов. Творческая встреча

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О концерте/спектакле

Творческая встреча с Сергеем Перегудовым в Петербурге

15 ноября в 19:00 у Финляндского вокзала состоится уникальное событие — творческая встреча с известным актёром и режиссёром Сергеем Перегудовым. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Звезда театра и кино

Сергей Перегудов — имя, знакомое многим. В его фильмографии такие культовые картины, как «Союз спасения», «Ментовские войны», «Хоккейные папы», «Адъютанты любви» и «Преступление и наказание». Однако, помимо кино, актёр завоевал признание и на театральной сцене. Его выдающаяся игра в театре им. Ленсовета принесла ему высшую театральную премию Петербурга «Золотой софит» за роль Михаила Александровича Ракитина в постановке «Все мы прекрасные люди».

Что ожидать на вечере?

На творческом вечере Сергей поделится сокровенными мыслями и забавными случаями из своей карьеры. Это будет доверительная беседа с поклонниками, которая плавно превратится в «нестандартный концерт». Актёр исполнит свои любимые песни под гитару, создавая атмосферу уюта и творчества.

Не упустите шанс увидеть Сергея Перегудова в новом свете и насладиться его уникальным обаянием. Ждем вас на встрече!

В ролях
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча Сергей Перегудов. Творческая встреча

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