Спектакль Сергей Перегудов. Творческая встреча

Творческая встреча с Сергеем Перегудовым в Петербурге

15 ноября в 19:00 у Финляндского вокзала состоится уникальное событие — творческая встреча с известным актёром и режиссёром Сергеем Перегудовым. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Звезда театра и кино

Сергей Перегудов — имя, знакомое многим. В его фильмографии такие культовые картины, как «Союз спасения», «Ментовские войны», «Хоккейные папы», «Адъютанты любви» и «Преступление и наказание». Однако, помимо кино, актёр завоевал признание и на театральной сцене. Его выдающаяся игра в театре им. Ленсовета принесла ему высшую театральную премию Петербурга «Золотой софит» за роль Михаила Александровича Ракитина в постановке «Все мы прекрасные люди».

Что ожидать на вечере?

На творческом вечере Сергей поделится сокровенными мыслями и забавными случаями из своей карьеры. Это будет доверительная беседа с поклонниками, которая плавно превратится в «нестандартный концерт». Актёр исполнит свои любимые песни под гитару, создавая атмосферу уюта и творчества.

Не упустите шанс увидеть Сергея Перегудова в новом свете и насладиться его уникальным обаянием. Ждем вас на встрече!