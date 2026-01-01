Юбилейный сезон Сергея Пенкина

Совсем недавно Сергей Пенкин праздновал свой 60-летний юбилей, и теперь готовится к очередному круглому числу — 65 лет. Несмотря на весомые цифры, артист по-прежнему остается вне возраста и времени. Он активно продолжает свою карьеру, записывая новые песни и экспериментируя с жанрами.

Каждый сезон Пенка радует своих поклонников новыми шоу, и юбилейный не станет исключением. Для предстоящей программы разрабатывается современная, красочная сценография, дополненная эффектным видеоконтентом. Это даст зрителям возможность вспомнить различные этапы творческой жизни Сергея. Конечно, он порадует аудиторию также разнообразием своего репертуара.

В юбилейном сезоне артист планирует побить свой личный рекорд по количеству концертных программ, которые состоятся в 2025-2026 годах. Новый спектакль будет представлен зрителям более чем в ста городах России.