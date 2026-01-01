Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сергей Пенкин
Киноафиша Сергей Пенкин

Сергей Пенкин

6+
Возраст 6+

О концерте

Сергей Пенкин: юбилейный сезон в МТС Live Холл Нижний Новгород

В МТС Live Холл Нижний Новгород с новым шоу выступит Сергей Пенкин. Певец, несмотря на свой возраст, продолжает активно творить, записывая новые песни и экспериментируя с жанрами. Его концерты станут уникальным событием, где современная сценография и видеоконтент позволят зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста.

Старый знакомый для поклонников

Сергей Пенкин отмечает юбилей - ему исполняется 65 лет. Время не останавливается, и недавно певец справил свой 60-летний юбилей. Несмотря на значимые даты, он остается вне возраста. Певец продолжает записывать новые композиции и радовать своих поклонников разнообразием в репертуаре.

План на юбилейный сезон

В этом сезоне Сергей Пенкин намерен удивить фанатов и побить свой личный рекорд по количеству концертных программ. В 2025-2026 годах новое шоу будет представлено более чем в ста городах России, что определенно привлечет внимание как преданных поклонников, так и новых зрителей.

Разнообразие на сцене

Перед зрителями предстанет современная, яркая сценография. Видеоконтент откроет различные страницы творчества Сергея Пенкина, а разнообразие его репертуара подарит уникальную атмосферу на каждом концерте.

Купить билет на концерт Сергей Пенкин

Помощь с билетами
В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Копенgageн. Большой сольный концерт
16+
Рок
Копенgageн. Большой сольный концерт
3 апреля в 20:00 Alcatraz
от 1200 ₽
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
17 марта в 19:30 Improv Club
Билеты
Stand Up на Рождественской
18+
Юмор
Stand Up на Рождественской
13 марта в 19:30 Stand Up Club NN
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше