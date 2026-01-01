Сергей Пенкин: юбилейный сезон в МТС Live Холл Нижний Новгород

В МТС Live Холл Нижний Новгород с новым шоу выступит Сергей Пенкин. Певец, несмотря на свой возраст, продолжает активно творить, записывая новые песни и экспериментируя с жанрами. Его концерты станут уникальным событием, где современная сценография и видеоконтент позволят зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста.

Старый знакомый для поклонников

Сергей Пенкин отмечает юбилей - ему исполняется 65 лет. Время не останавливается, и недавно певец справил свой 60-летний юбилей. Несмотря на значимые даты, он остается вне возраста. Певец продолжает записывать новые композиции и радовать своих поклонников разнообразием в репертуаре.

План на юбилейный сезон

В этом сезоне Сергей Пенкин намерен удивить фанатов и побить свой личный рекорд по количеству концертных программ. В 2025-2026 годах новое шоу будет представлено более чем в ста городах России, что определенно привлечет внимание как преданных поклонников, так и новых зрителей.

Разнообразие на сцене

Перед зрителями предстанет современная, яркая сценография. Видеоконтент откроет различные страницы творчества Сергея Пенкина, а разнообразие его репертуара подарит уникальную атмосферу на каждом концерте.