Сергей Пенкин
6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейное шоу Сергея Пенкина: новое яркое представление

Скоро Сергей Пенкин будет отмечать свой юбилейный сезон, и в этом году легендарный певец вновь порадует зрителей уникальным шоу. Напомним, что совсем недавно он отпраздновал 60-летний юбилей, а теперь уже готовится к невероятному 65-летию.

Несмотря на проверенный временем статус, Сергей Пенкин продолжает вдохновлять поклонников новыми песнями и экспериментами с музыкальными жанрами. Как и в предыдущие сезоны, его новое шоу обещает быть насыщенным и ярким. Для этого создается современная сценография, которая дополнит впечатляющее визуальное оформление с видеоконтентом. Зрители смогут вспомнить ключевые моменты из жизни и карьеры артиста.

В юбилейном сезоне планируется побить личный рекорд по количеству концертных программ. В 2025-2026 годах новое шоу будет представлено более чем в ста городах России, что не может не радовать поклонников по всей стране.

Возрастное ограничение для шоу — 6+, поэтому оно подойдёт как взрослым, так и юным зрителям. Не упустите шанс увидеть Сергея Пенкина в его новом, ярком свете!

Апрель
25 апреля суббота
18:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
от 2000 ₽

Фотографии

Сергей Пенкин Сергей Пенкин Сергей Пенкин Сергей Пенкин

