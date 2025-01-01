Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Пенкин
Билеты от 2500₽
Киноафиша Сергей Пенкин

Сергей Пенкин

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Сергей Пенкин: концерты в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону

Знаменитый российский певец и артист Сергей Пенкин готов вновь порадовать своих поклонников. В этом месяце он отправляется в тур по нескольким крупным городам России, включая Москву, Краснодар и Ростов-на-Дону. Не упустите возможность увидеть его живое выступление!

Сергей Пенкин представит свою новую программу, в которую войдут как известные хиты, так и свежие композиции. Артист известен своими яркими и запоминающимися выступлениями, сочетая элементы поп-музыки и классики.

Этот концерт станет уникальной возможностью увидеть артиста в близком к зрителям формате. Сергей всегда умеет создать атмосферу праздника и волшебства, благодаря чему его концерты становятся настоящими событии для всех поклонников.

Интересные факты о Сергее Пенкине

  • Сергей Пенкин — обладатель уникального голоса, который охватывает пять октав.
  • Артист известен не только своим вокалом, но и ярким сценическим образом.
  • Пенкин является обладателем множества музыкальных наград, включая «Золотой граммофон».

Приходите на концерты Сергея Пенкина, чтобы насладиться потрясающей музыкой и незабываемыми эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Краснодар, 10 ноября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
19:00 от 2500 ₽
Ростов-на-Дону, 11 ноября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Сергей Пенкин Сергей Пенкин Сергей Пенкин Сергей Пенкин

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
28 августа в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Стендап комики
18+
Юмор
Стендап комики
10 сентября в 19:30 Standup Club на Трубной
от 800 ₽
ОТТА orchestra
18+
Эстрада Живая музыка
ОТТА orchestra
12 октября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше