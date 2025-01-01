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Билеты
Сергей Пенкин
Билеты от 12500₽
Киноафиша Сергей Пенкин

Сергей Пенкин

18+
Возраст 18+
Билеты от 12500₽

О концерте/спектакле

Сергей Пенкин в баре Petter

Знаменитый артист и певец Сергей Пенкин вновь порадует своих поклонников уникальным выступлением в уютном баре Petter. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки.

Что ожидать?

Сергей Пенкин известен своим неповторимым стилем и широким диапазоном вокала. На этом выступлении он представит как свои старые хиты, так и новые композиции, которые еще не звучали на больших сценах.

Интересные факты

  • Сергей Пенкин — обладатель множества наград, включая Золотую кнопку от телеканала «Россия».
  • Артист прославился не только как певец, но и как актер, участвуя в театральных постановках и музыкальных шоу.
  • Бар Petter известен своей атмосферой и уникальным дизайном, что делает его идеальным местом для музыкальных вечеров.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте клуба или в кассе. Рекомендуем не откладывать покупку, так как места распродаются очень быстро!

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться живым исполнением Сергея Пенкина в баре Petter. Это будет вечер наполненный музыкой, эмоциями и незабываемой атмосферой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 12500 ₽

Фотографии

Сергей Пенкин Сергей Пенкин Сергей Пенкин Сергей Пенкин

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