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Сергей Пенкин. Юбилейный концерт
Киноафиша Сергей Пенкин. Юбилейный концерт

Сергей Пенкин. Юбилейный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Юбилейный сезон Сергея Пенкина: новые горизонты творчества

Время стремительно идет вперед, и совсем недавно Сергей Пенкин отметил свой 60-летний юбилей. А сейчас он готовиться к следующему важному этапу в своей жизни — юбилейному сезону, который станет знаковым в его карьере. Певец, как всегда, остается вне возраста и времени, продолжая радовать своих поклонников новыми песнями и экспериментами с жанрами.

Новая программа и яркая сценография

Специально для юбилейного шоу создается современная и красочная сценография. Видеоконтент позволит зрителям погрузиться в разные периоды жизни и творчества артиста. Это будет настоящая визуальная феерия, которая дополнит музыкальное восприятие.

Разнообразие репертуара

Сергей Пенкин порадует поклонников не только новыми композициями, но и разнообразием своего репертуара. В юбилейном сезоне он планирует побить свой личный рекорд по количеству концертных программ, которые состоятся в этом году.

Большие планы на будущее

С 2025 по 2026 год новое шоу будет представлено более чем в ста городах России. Это уникальная возможность для поклонников увидеть своего кумира на сцене и насладиться его творчеством в разных уголках страны.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого юбилейного сезона Сергея Пенкина — артиста, который продолжает вдохновлять и удивлять зрителей на протяжении многих лет!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 16 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 17 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2000 ₽
Омск, 24 ноября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Сергей Пенкин. Юбилейный концерт Сергей Пенкин. Юбилейный концерт Сергей Пенкин. Юбилейный концерт Сергей Пенкин. Юбилейный концерт

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