Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сергей Пенкин. Новогодний концерт
Киноафиша Сергей Пенкин. Новогодний концерт

Сергей Пенкин. Новогодний концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогоднее шоу Сергея Пенкина в Сочи: новые горизонты творчества

Время стремительно идет вперед, и совсем недавно Сергей Пенкин отметил 60-летний юбилей. Теперь он готов удивить своих поклонников новым, юбилейным шоу, приуроченным к отметке в «65»!

Вне возраста и времени

Несмотря на свои годы, Сергей Пенкин сохраняет молодость духа и активность. Певец продолжает записывать новые песни и экспериментировать с жанрами. Каждый сезон он радует своих поклонников новыми представлениями, и юбилейный сезон не станет исключением.

Современная сценография и видеоконтент

Специально для нового шоу создается красочная и современная сценография. Видеоконтент станет важной частью программы, позволяя зрителям вспомнить различные этапы жизни и карьеры артиста. Сергея Пенкина всегда отличало разнообразие репертуара, и в предстоящем шоу зрителей ждут неожиданные музыкальные сюрпризы.

Новые рекорды

В юбилейном сезоне Сергей Пенкин планирует побить свой личный рекорд по количеству концертных программ. В 2025-2026 годах его новое шоу будет представлено больше чем в ста городах России. Это стремление к развитию и новым достижениям только подтверждает высококлассную репутацию артиста на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Шоу Сергея Пенкина обещает стать важной вехой в его творческой карьере и подарит незабываемые впечатления.

Купить билет на концерт Сергей Пенкин. Новогодний концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
19:00
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
от 4000 ₽

Фотографии

Сергей Пенкин. Новогодний концерт Сергей Пенкин. Новогодний концерт Сергей Пенкин. Новогодний концерт Сергей Пенкин. Новогодний концерт

В ближайшие дни

Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
12+
Джаз
Cool Jazz Trio: Фортепианное джазовое трио Юрия Бедрака
30 декабря в 21:00 Menu Wine
от 2000 ₽
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
18+
Поп
Вечеринка Дискотека 90-х на Теплоходе Дагомыс
27 мая в 19:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
6+
Живая музыка
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
15 января в 19:00 Зимний театр
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше