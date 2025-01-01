Меню
Сергей Пенкин. Новогодний концерт
Киноафиша Сергей Пенкин. Новогодний концерт

Сергей Пенкин. Новогодний концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний концерт Сергея Пенкина в Сочи

Время неумолимо движется вперед. Совсем недавно Сергей Пенкин отмечал свой 60-летний юбилей, а сегодня готовится к новому этапу — юбилейному сезону, который подчеркнёт его уже 65 лет в жизни и творчестве!

Несмотря на достижения, Сергей Пенкин по-прежнему остаётся молодым душой и неутомимым работают на музыкальном поприще. Он активно записывает новые песни, экспериментирует с жанрами и, как всегда, радует своих поклонников новыми шоу каждый сезон.

Что ожидать на новом шоу

В предстоящем юбилейном сезоне зрителей ждёт захватывающая современная сценография и красочный видеоконтент, который позволит окунуться в разные эпохи жизни артиста. Сергей Пенкин представит своим поклонникам разнообразие репертуара, включая как любимые хиты, так и новинки.

Рекорды и новые горизонты

В юбилейном сезоне певец планирует побить свой собственный рекорд по количеству концертных программ, которые состоятся в 2025-2026 году. Новое шоу будет представлено более чем в ста городах России, что подчеркивает уникальность и масштабность происходящего.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события! Концерт Сергея Пенкина будет настоящим праздником для всех, кто ценит его творчество и талант.

Январь
2 января пятница
19:00
Летний театр Сочи, Черноморская, 11

Фотографии

Сергей Пенкин. Новогодний концерт Сергей Пенкин. Новогодний концерт Сергей Пенкин. Новогодний концерт Сергей Пенкин. Новогодний концерт

