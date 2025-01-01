Сергей Пенкин. «Лучшее»

В Большом концертном зале «Октябрьский» пройдет грандиозный сольный концерт известного певца и композитора Сергея Пенкина. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников его творчества.
Сергей Пенкин — яркая звезда российской эстрады, известный своим уникальным вокалом и харизматичными выступлениями. На концерте зрители смогут насладиться самыми известными хитами исполнителя, а также услышать новые композиции.
Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Подробности можно узнать на сайте БКЗ «Октябрьский».
Приходите на концерт Сергея Пенкина и насладитесь атмосферой живой музыки, которая объединяет сердца зрителей. Это будет вечер, полный эмоций и ярких впечатлений!