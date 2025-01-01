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Сергей Пенкин. «Лучшее»
Киноафиша Сергей Пенкин. «Лучшее»

Сергей Пенкин. «Лучшее»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Сергея Пенкина в БКЗ «Октябрьский»

В Большом концертном зале «Октябрьский» пройдет грандиозный сольный концерт известного певца и композитора Сергея Пенкина. Этот вечер обещает стать незабываемым событием для всех поклонников его творчества.

О концерте

Сергей Пенкин — яркая звезда российской эстрады, известный своим уникальным вокалом и харизматичными выступлениями. На концерте зрители смогут насладиться самыми известными хитами исполнителя, а также услышать новые композиции.

Интересные факты

  • Сергей Пенкин — лауреат многочисленных музыкальных премий, включая «Золотой граммофон».
  • Пенкин также известен своими яркими сценическими образами и оригинальными номерами.
  • Кроме вокала, Сергей увлекается живописью и активно занимается благотворительностью.

Билеты

Билеты на концерт уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Подробности можно узнать на сайте БКЗ «Октябрьский».

Почувствуйте магию музыки!

Приходите на концерт Сергея Пенкина и насладитесь атмосферой живой музыки, которая объединяет сердца зрителей. Это будет вечер, полный эмоций и ярких впечатлений!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 ноября
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Сергей Пенкин. «Лучшее» Сергей Пенкин. «Лучшее» Сергей Пенкин. «Лучшее» Сергей Пенкин. «Лучшее» Сергей Пенкин. «Лучшее»

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