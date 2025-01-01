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Сергей Орлов «Переходный возраст»
Киноафиша Сергей Орлов «Переходный возраст»

Сергей Орлов «Переходный возраст»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап в вашем городе: Сергей Орлов в туре по России

Northern Sound и Тинькофф рады представить всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Его новая сольная программа обещает стать настоящим событием для поклонников юмора!

Об артисте

Сергей Орлов родился в небольшом поселке Депутатский в республике Саха (Якутия), который до сих пор вдохновляет его на новые шутки. Карьеру комика он начал с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где также организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2018 году Сергей переехал в Москву и быстро завоевал зрительскую любовь.

С 2019 года Орлов гастролирует по России и странам СНГ с сольными программами. В 2020 году он провел тур по 30 городам, а с 2021 по 2023 годы его ежегодные туры охватывают более 50 городов. Выступления Сергея всегда проходят с оглушительным успехом!

Почему стоит посетить?

Истории Сергея Орлова привлекают слушателей своей жизненностью и актуальностью. Комик шутит о вещах, понятных каждому, и в его выступлениях каждый может узнать себя. Не упустите возможность стать частью этого уникального шоу!

Следите за новостями тура и готовьтесь к смеху, который точно останется в памяти надолго!

Строго 18+! Обратите внимание: организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. В случае, если посетителю меньше 18 лет, в допуске может быть отказано без компенсации стоимости билета (согласно N 93-ФЗ от 01.05.2019).

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 20 октября
Дворец спорта «Юность» Челябинск, Свердловский просп., 51
19:00 от 1600 ₽

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