Сергей Орлов «Переходный возраст»

Стендап с Сергеем Орловым: Всероссийский тур!

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Northern Sound и Тинькофф представляют всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Это новая сольная программа, которая обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и заряд положительных впечатлений.

Об артисте

Сергей Орлов родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его малая родина по сей день служит источником вдохновения для артиста. Сергей начал свою карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб».

В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. С 2019 года Сергей активно гастролирует по России и странам СНГ с сольными программами. В 2020 году он провел тур на 30 городов, а в период с 2021 по 2023 годы — ежегодные туры более чем на 50 городов. Выступления Орлова проходят с оглушительным успехом.

Уникальный стиль и темы выступлений

Истории Сергея привлекают слушателей своей жизненностью. Он шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся его стендап-выступления. Это делает его шоу поистине уникальным и актуальным для широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного представления и зарядиться хорошим настроением на все 100%!