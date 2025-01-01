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Сергей Орлов «Переходный возраст»
Киноафиша Сергей Орлов «Переходный возраст»

Сергей Орлов «Переходный возраст»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап с Сергеем Орловым: Всероссийский тур!

Строго 18+ Внимание: организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. В случае, если возраст посетителя меньше 18 лет, доступ будет закрыт без компенсации стоимости билета (N 93-ФЗ от 01.05.2019).

Northern Sound и Тинькофф представляют всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Это новая сольная программа, которая обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и заряд положительных впечатлений.

Об артисте

Сергей Орлов родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его малая родина по сей день служит источником вдохновения для артиста. Сергей начал свою карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб».

В 2018 году молодой артист переехал в Москву, где стремительно завоевал зрительскую любовь. С 2019 года Сергей активно гастролирует по России и странам СНГ с сольными программами. В 2020 году он провел тур на 30 городов, а в период с 2021 по 2023 годы — ежегодные туры более чем на 50 городов. Выступления Орлова проходят с оглушительным успехом.

Уникальный стиль и темы выступлений

Истории Сергея привлекают слушателей своей жизненностью. Он шутит о понятных и близких каждому вещах, и любой может узнать себя в ситуациях, вокруг которых строятся его стендап-выступления. Это делает его шоу поистине уникальным и актуальным для широкой аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного представления и зарядиться хорошим настроением на все 100%!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 26 октября
Спортивный комплекс им. Сухарева Пермь, ш. Космонавтов, 158а
20:00 от 1700 ₽

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