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Сергей Орлов «Переходный возраст»
Киноафиша Сергей Орлов «Переходный возраст»

Сергей Орлов «Переходный возраст»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой стендап концерт Сергея Орлова

Northern Sound и Тинькофф представляют всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. На этот раз артист готов представить свою новую сольную программу, наполненную уникальными историями и смешными наблюдениями.

Кто такой стендап комик Орлов?

Сергей Орлов родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его родные края по сей день служат источником вдохновения для творчества. Карьеру комика Сергей начал с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб».

В 2018 году он переехал в Москву и быстро завоевал любовь зрителей. С 2019 года Орлов гастролирует по России и странам СНГ с сольными программами. В 2020 году он провел тур по 30 городам, а в 2021-2023 годах — ежегодные туры в более чем 50 городах, которые свершились с оглушительным успехом.

Стиль выступления Сергея Орлова

Истории Сергея Орлова привлекают слушателей своей жизненностью и актуальностью. Он шутит о понятных и близких каждому вещах, создавая ситуации, в которых зрители могут узнать себя. Каждое выступление — это погружение в мир юмора, где каждый найдет что-то своё.

Не упустите возможность увидеть одного из лучших комиков страны в действии! Билеты уже в продаже.

Строго 18+ Обратите внимание, что организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. Вход будет запрещён без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 14 августа
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
19:00 от 2200 ₽
Рязань, 20 августа
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 28 сентября
ЛДС «Сибирь» Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 23
19:00 от 2000 ₽
Красноярск, 2 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2000 ₽
Уфа, 16 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2200 ₽
Челябинск, 20 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 21 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 26 октября
Спортивный комплекс им. Сухарева Пермь, ш. Космонавтов, 158а
20:00 от 2000 ₽
Омск, 28 октября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 2500 ₽
Самара, 27 декабря
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
19:00 от 2000 ₽

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