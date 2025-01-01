Сергей Орлов «Переходный возраст»

Большой стендап концерт Сергея Орлова

Northern Sound и Тинькофф представляют всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. На этот раз артист готов представить свою новую сольную программу, наполненную уникальными историями и смешными наблюдениями.

Кто такой стендап комик Орлов?

Сергей Орлов родился в маленьком поселке Депутатский в республике Саха (Якутия). Его родные края по сей день служат источником вдохновения для творчества. Карьеру комика Сергей начал с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб».

В 2018 году он переехал в Москву и быстро завоевал любовь зрителей. С 2019 года Орлов гастролирует по России и странам СНГ с сольными программами. В 2020 году он провел тур по 30 городам, а в 2021-2023 годах — ежегодные туры в более чем 50 городах, которые свершились с оглушительным успехом.

Стиль выступления Сергея Орлова

Истории Сергея Орлова привлекают слушателей своей жизненностью и актуальностью. Он шутит о понятных и близких каждому вещах, создавая ситуации, в которых зрители могут узнать себя. Каждое выступление — это погружение в мир юмора, где каждый найдет что-то своё.

Не упустите возможность увидеть одного из лучших комиков страны в действии! Билеты уже в продаже.

Строго 18+ Обратите внимание, что организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе. Вход будет запрещён без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).