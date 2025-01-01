Спектакль Сергей Минаев. Творческий вечер

Творческий вечер Сергея Минаева в Москве

13 декабря 2025 года в 19:00 в концертном зале «Москва» состоится уникальный творческий вечер известного российского писателя, историка и телеведущего Сергея Минаева под названием «Немного истории». Это событие станет не только литературным, но и историческим путешествием, в котором автор поделится своими размышлениями о времени и людях, оставивших след в истории.

Кто такой Сергей Минаев?

Сергей Минаев — многогранная личность. Родился 25 января 1975 года в Москве. Он стал известен благодаря своему дебютному роману «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке», который вышел в 2006 году и завоевал огромную популярность. К 2008 году тираж его произведений превысил миллион экземпляров, а в 2012 году роман был экранизирован.

С 2009 по 2012 год Минаев вел политическую программу «Честный понедельник» на НТВ, а с 2011 по 2013 год — интернет-шоу «Минаев Live». Он также является одним из основателей телеканала Kontr TV и с 2019 года развивает собственный YouTube-канал на историческую тематику.

Журналистская карьера

С октября 2016 по апрель 2022 года Сергей Минаев занимал пост главного редактора русского издания журнала Esquire. В настоящее время он является редакционным директором журнала «Правила жизни», который является новым названием Esquire в России.

Что ожидать от вечера?

На вечере «Немного истории» зрители смогут узнать много нового о жизни и творчестве автора, а также задать ему вопросы. Эта встреча станет отличной возможностью погрузиться в мир литературы и истории, а также пообщаться с одним из самых ярких представителей современного русского литературного процесса.

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