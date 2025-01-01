Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сергей Минаев. Творческий вечер «Немного истории»
Киноафиша Сергей Минаев. Творческий вечер «Немного истории»

Спектакль Сергей Минаев. Творческий вечер «Немного истории»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Творческая программа Сергея Минаева «Немного истории»

30 ноября 2025 года Казань станет свидетелем уникального события на сцене «Корстон Казань». Известный писатель, сценарист и медиа-менеджер Сергей Минаев представит свою творческую программу под названием «Немного истории».

Вдохновение великими женщинами

Этот вечер будет посвящён женщинам — великим личностям прошлого и настоящего. Сцена наполнится историческими рассказами о том, как женщины влияли на ход истории, а также о том, какую роль они играли в жизни мужчин. Мы обсудим, как фаворитки оказывали влияние на королевства, как сильные чувства подталкивали монархов к войнам, и как любовь могла привести к разрушению и возрождению династий.

Исторические параллели и философские размышления

«Немного истории» — это не просто программа о великих женщинах. Это размышление о том, как история повторяется, и о том, какие уроки люди извлекают из прошлого. Неудивительно, что одной из тем станет утверждение Бернарда Шоу о том, что «единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков». Мы вновь окунёмся в мир исторических фактов и захватывающих вмешательств судьбы.

Не пропустите уникальное событие!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в прошлое и задать себе важные вопросы о природе любви и власти. Программу Сергея Минаева стоит увидеть каждому, кто интересуется историей и театром!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 30 ноября
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Сергей Минаев. Творческий вечер «Немного истории» Сергей Минаев. Творческий вечер «Немного истории»

В ближайшие дни

Kaleidoscope Art&Dining
12+
Иммерсивный
Kaleidoscope Art&Dining
16 августа в 14:00 Калейдоскоп
от 9800 ₽
Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
1 октября в 18:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 2700 ₽
Диалог
16+
Иммерсивный Экспериментальный
Диалог
11 октября в 20:00 Иммерсивный театр осознанности Зайцевых
от 3870 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше