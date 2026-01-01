Сергей Минаев - Урок истории. Реальная история Ромео и Джульетты. Съемка

«Уроки истории» Сергея Минаева

Друзья! Мы рады сообщить, что в нашей студии запланированы два открытых урока, и нам потребуется больше места для всех желающих. Поэтому мы арендуем целый кинотеатр, где вы сможете стать частью уникального события!

Программы уроков

В рамках вечерней программы вас ждут:

18:00 - Реальная история Ромео и Джульетты

20:30 - Операция «Буря в Пустыне»

Сбор гостей начнется за час до каждого урока:

Сбор на первый урок в 17:00

Сбор на второй урок в 19:30

Специальные условия

Для удобства зрителей мы предлагаем возможность приобрести билеты сразу на два сеанса со специальной скидкой.

Уникальный формат

Это первое событие подобного рода в истории нашего блога! Мы пригласим вас на запись двух уроков в присутствии зрительного зала. Вы увидите, как проходит наша работа за кулисами: процесс работы режиссера, взаимодействие с командой, оговорки ведущего, импровизации, дубли и интерактивы со зрителями.

Кроме того, полная запись двух программ будет доступна на нашем канале в YouTube!

Организационные моменты

Возрастное ограничение: 18+. Дресс-код: Smart Casual.

До встречи в кинотеатре!