Сергей Минаев - Урок истории. Реальная история Ромео и Джульетты. Съемка

Друзья! Мы рады сообщить, что в нашей студии запланированы два открытых урока, и нам потребуется больше места для всех желающих. Поэтому мы арендуем целый кинотеатр, где вы сможете стать частью уникального события!
В рамках вечерней программы вас ждут:
Сбор гостей начнется за час до каждого урока:
Для удобства зрителей мы предлагаем возможность приобрести билеты сразу на два сеанса со специальной скидкой.
Это первое событие подобного рода в истории нашего блога! Мы пригласим вас на запись двух уроков в присутствии зрительного зала. Вы увидите, как проходит наша работа за кулисами: процесс работы режиссера, взаимодействие с командой, оговорки ведущего, импровизации, дубли и интерактивы со зрителями.
Кроме того, полная запись двух программ будет доступна на нашем канале в YouTube!
Возрастное ограничение: 18+. Дресс-код: Smart Casual.
До встречи в кинотеатре!