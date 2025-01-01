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Сергей Мигицко
Киноафиша Сергей Мигицко

Сергей Мигицко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Любимые песни, стихи и театральные истории от народного артиста России Сергея Мигицко

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Инкогнито из Петербурга», который пройдет в уютном клубе Игоря Бутмана. Вечер, посвященный любимым песням, стихам и театральным историям, станет настоящим подарком для всех любителей искусства.

Народный артист на сцене

В роли ведущего выступит Народный артист России Сергей Мигицко. Его харизма и талант сделают этот вечер незабываемым. Мигицко поделится с публикой не только своими любимыми произведениями, но и интересными рассказами из своей жизни и карьеры.

Музыкальная программа

На протяжении всего спектакля зрители смогут насладиться исполнением известных песен, которые затрагивают самые разные темы – от любви до ностальгии. Музыка, подобранная специально для этого вечера, создаст атмосферу уюта и тепла.

Уникальная возможность

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! «Инкогнито из Петербурга» – это не просто спектакль, а погружение в мир искусства, где каждый зритель сможет найти что-то близкое именно для себя.

Дата и место проведения

Спектакль состоится в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Уточните дату и время на официальном сайте клуба, чтобы не пропустить этот удивительный вечер.

Ждем вас на спектакле «Инкогнито из Петербурга»! Откройте для себя магию театра вместе с нами.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2500 ₽

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