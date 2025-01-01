Любимые песни, стихи и театральные истории от народного артиста России Сергея Мигицко

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Инкогнито из Петербурга», который пройдет в уютном клубе Игоря Бутмана. Вечер, посвященный любимым песням, стихам и театральным историям, станет настоящим подарком для всех любителей искусства.

Народный артист на сцене

В роли ведущего выступит Народный артист России Сергей Мигицко. Его харизма и талант сделают этот вечер незабываемым. Мигицко поделится с публикой не только своими любимыми произведениями, но и интересными рассказами из своей жизни и карьеры.

Музыкальная программа

На протяжении всего спектакля зрители смогут насладиться исполнением известных песен, которые затрагивают самые разные темы – от любви до ностальгии. Музыка, подобранная специально для этого вечера, создаст атмосферу уюта и тепла.

Уникальная возможность

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! «Инкогнито из Петербурга» – это не просто спектакль, а погружение в мир искусства, где каждый зритель сможет найти что-то близкое именно для себя.

Дата и место проведения

Спектакль состоится в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Уточните дату и время на официальном сайте клуба, чтобы не пропустить этот удивительный вечер.

Ждем вас на спектакле «Инкогнито из Петербурга»! Откройте для себя магию театра вместе с нами.