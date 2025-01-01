Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сергей Мазаев. Queentet
Билеты от 7000₽
Киноафиша Сергей Мазаев. Queentet

Сергей Мазаев. Queentet

18+
Возраст 18+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Сергей Мазаев: эксперимент с классикой и роком

Сергей Мазаев — известный рок-музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс». Однако не многие знают, что он получил классическое образование по классу кларнета. В своем новом эксперименте Мазаев сочетает рок и классику, предлагая зрителям уникальную концертную программу.

Музыкальное путешествие

Сергей Мазаев делится: «За последние 20 лет у меня накопилось много "неформатной" музыки с точки зрения "Морального кодекса". Я решил спеть песни из детства, которые любил, — Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Фрэнка Синатры… Естественно, будут и хиты "Морального кодекса".»

Талантливый коллектив

На сцене Мазаев будет солировать на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, в состав которого входят:

  • 1-я скрипка: Константин Казначеев
  • 2-я скрипка: Анна Пасько
  • Альт: Анна Журавлёва
  • Виолончель: Ольга Дёмина
  • Контрабас: Сергей Гейер

Все музыканты — участники международных конкурсов и фестивалей, настоящие профессионалы своего дела.

Искусство и выбор

Все произведения, которые звучат в концерте, — личный выбор Сергея Мазаева, результат его тщательного отбора и кропотливых поисков. Безупречный музыкальный вкус, легкость подачи и глубина исполнения заслужили высокую оценку зрителей и слушателей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Ждем вас на Арбате!

Купить билет на концерт Сергей Мазаев. Queentet

Помощь с билетами
Сентябрь
28 сентября воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 7000 ₽

Фотографии

Сергей Мазаев. Queentet Сергей Мазаев. Queentet Сергей Мазаев. Queentet Сергей Мазаев. Queentet Сергей Мазаев. Queentet

В ближайшие дни

Игорь Саруханов
18+
Эстрада
Игорь Саруханов
9 апреля в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 ноября в 16:00 Руки вверх!
от 990 ₽
12+
Поп Хип-хоп
L’One. Концерт с хором и симфоническим оркестром
19 октября в 19:00 Live Арена
от 2400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше