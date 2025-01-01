Сергей Мазаев. Queentet

Сергей Мазаев — известный рок-музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс». Однако не многие знают, что он получил классическое образование по классу кларнета. В своем новом эксперименте Мазаев сочетает рок и классику, предлагая зрителям уникальную концертную программу.
Сергей Мазаев делится: «За последние 20 лет у меня накопилось много "неформатной" музыки с точки зрения "Морального кодекса". Я решил спеть песни из детства, которые любил, — Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Фрэнка Синатры… Естественно, будут и хиты "Морального кодекса".»
На сцене Мазаев будет солировать на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, в состав которого входят:
Все музыканты — участники международных конкурсов и фестивалей
Все произведения, которые звучат в концерте, — личный выбор Сергея Мазаева, результат его тщательного отбора и кропотливых поисков. Безупречный музыкальный вкус, легкость подачи и глубина исполнения заслужили высокую оценку зрителей и слушателей.
