Сергей Мазаев. Queentet

Сергей Мазаев: эксперимент с классикой и роком

Сергей Мазаев — известный рок-музыкант и бессменный лидер группы «Моральный кодекс». Однако не многие знают, что он получил классическое образование по классу кларнета. В своем новом эксперименте Мазаев сочетает рок и классику, предлагая зрителям уникальную концертную программу.

Музыкальное путешествие

Сергей Мазаев делится: «За последние 20 лет у меня накопилось много "неформатной" музыки с точки зрения "Морального кодекса". Я решил спеть песни из детства, которые любил, — Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Фрэнка Синатры… Естественно, будут и хиты "Морального кодекса".»

Талантливый коллектив

На сцене Мазаев будет солировать на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета, в состав которого входят:

1-я скрипка: Константин Казначеев

Константин Казначеев 2-я скрипка: Анна Пасько

Анна Пасько Альт: Анна Журавлёва

Анна Журавлёва Виолончель: Ольга Дёмина

Ольга Дёмина Контрабас: Сергей Гейер

Все музыканты — участники международных конкурсов и фестивалей, настоящие профессионалы своего дела.

Искусство и выбор

Все произведения, которые звучат в концерте, — личный выбор Сергея Мазаева, результат его тщательного отбора и кропотливых поисков. Безупречный музыкальный вкус, легкость подачи и глубина исполнения заслужили высокую оценку зрителей и слушателей.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Ждем вас на Арбате!