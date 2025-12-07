Сергей Мазаев. Большой Концерт в День Рождения с Эстрадным Оркестром!

Большой концерт Сергея Мазаева в честь Дня Рождения

7 декабря в самом центре Москвы, на сцене Московского Государственного Театра Эстрады, состоится ежегодный концерт Эстрадного оркестра Сергея Мазаева. В этом году он пройдет в формате большого праздника, приуроченного к Дню Рождения самого артиста.

Музыкальная программа

Программа концерта включает произведения на русском, английском и итальянском языках. Зрителей ждут как мировые хиты, так и известные шлягеры советских композиторов, а также любимые песни из репертуара группы «Моральный кодекс».

История создания оркестра

Создание эстрадного оркестра стало давней мечтой Сергея Мазаева, о которой он начал задумываться еще во время учебы в музыкальной школе и училище имени Ипполитова-Иванова. В 2011 году эта мечта осуществилась: Сергей организовал эстрадный оркестр и стал его художественным руководителем и солистом.

В оркестре играют лучшие рок- и джазовые музыканты столицы, среди которых такие профессионалы, как Николай Моисеенко, Александр Мясников, Сергей Гейер, Петр Ившин и другие.

Уникальная творческая атмосфера

По словам самих артистов, Сергею удалось создать уникальную атмосферу для музыкантов. «Я создавал оркестр для того, чтобы самому музицировать», - делится Мазаев. «Играю на кларнете, саксофоне, флейте и пою как солист с оркестром. Эта работа приносит мне несказанную радость, хотя я даже не могу назвать её работой — это настоящее удовольствие!»

Специальные гости концерта

В концерте также примут участие вокалистка Эстрадного оркестра Алёна Долбик и итальянский певец и композитор Андреа Коста.

Подробности мероприятия

Дата: 7 декабря 2025 г. (воскресенье)

Начало: 19:00

Место: ГБУК г. Москвы «Московский театр Эстрады»

Адрес: Москва, Берсеневская набережная, д. 20/2

Метро: Кропоткинская, Третьяковская

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов и отпраздновать с Сергеем Мазаевым его особенный день!