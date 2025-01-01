Сергей Мазаев. Большой Концерт в День Рождения с Эстрадным Оркестром!

Большой концерт Сергея Мазаева в Москве

7 декабря 2025 года в самом сердце Москвы, на сцене Московского Государственного Театра Эстрады, состоится ежегодный концерт Эстрадного оркестра Сергея Мазаева. В этом году легенда российской эстрады, солист группы «Моральный кодекс» и заслуженный артист России Сергей Мазаев отметит свой День Рождения.

Программа концерта

В основе программы — произведения на русском, английском и итальянском языках. Зрители смогут насладиться мировыми хитами, известными шлягерами советских композиторов и, конечно, любимыми песнями из репертуара группы «Моральный кодекс».

История оркестра

Создание Эстрадного оркестра стало мечтой Сергея Мазаева, о которой он задумывался еще в школьные годы. В 2011 году мечта осуществилась: он организовал оркестр, став его художественным руководителем и солистом. Коллектив объединил лучших рок- и джазовых музыкантов столицы, среди которых можно выделить Николая Моисеенко, Александра Мясникова, Сергея Гейера и Петра Ившина.

Уникальная атмосфера

По словам артистов, Мазаеву удалось создать уникальную творческую атмосферу в оркестре. «Я создавал оркестр для того, чтобы самому музицировать», — делится Сергей Мазаев. Он играет на кларнете, саксофоне, флейте и поет как солист. «Текущая работа доставляет мне несказанную радость. Хотя я даже работой это назвать не могу - такое приятное развлечение», — добавляет он.

Специальные гости

В концерте также примут участие вокалистка Эстрадного оркестра Сергея Мазаева Алёна Долбик и итальянский певец и композитор Андреа Коста.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального праздника!