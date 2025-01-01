Концерт Сергея Маврина и Артура Беркута в Douglas

18 декабря в клубе Douglas пройдет уникальный концерт, который порадует поклонников отечественного метала. На сцене встретятся легенды рок-музыки – Сергей Маврин и Артур Беркут.

Программа вечера

Гостей вечера ожидает два ярких выступления: инструментальная программа от Сергея Маврина и акустическая программа от Артура Беркута. Это отличная возможность насладиться уникальным звучанием и атмосферой, которую создадут оба музыканта.

Личное общение с артистами

Для желающих будет доступна специальная категория билетов, которая даст возможность пообщаться с музыкантами до начала концерта. Это прекрасный шанс задать вопросы и получить автографы от своих кумиров.

Энергия рок-музыки

Совместный концерт Сергея и Артура обещает стать настоящим событием в мире рок-музыки. Невероятные гитарные рифмы Сергея и потрясающий вокал Артура не оставят равнодушными никого. Зимний вечер с порцией свежего рок-н-ролла и металла – это то, что нужно для создания праздничного настроения!

Ждем вас 18 декабря в Douglas! Заряд энергии и незабываемые эмоции гарантированы!