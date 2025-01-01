Сергей Маврин. Бенефис

Юбилейный концерт Сергея Маврина: 40 лет на сцене!

10 октября 2025 года в Москве состоится уникальный инструментальный концерт Сергея Маврина, посвящённый его 40-летнему юбилею творческой деятельности. Этот вечер станет настоящим подарком для всех ценителей гитарного мастерства, атмосферных мелодий и музыки, выходящей за рамки жанров.

Музыка без слов, но с тысячами эмоций

Зрителей ждёт увлекательное путешествие по эпохам: от знаковых произведений, ставших визитной карточкой мастера, до современных музыкальных откровений. Каждая композиция — это история, рассказанная языком гитары, насыщенная богатством оттенков и глубиной чувств.

Инструментальный концерт как диалог со слушателем

Инструментальные концерты Сергея Маврина — это не просто выступления. Это диалог со слушателем через звук, вибрацию и мощь живой гитары. Юбилейный вечер обещает стать уникальным шоу, полным магии и энергетики, которая завораживает с первых нот.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Билеты уже в продаже.