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Сергей Любавин
Киноафиша Сергей Любавин

Сергей Любавин

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Сергей Любавин с новой программой «Навеки!»

В Концертном зале «Колизей-арена» состоится выступление Сергея Любавина, тринадцатикратного лауреата премии «Шансон Года» и обладателя титула «Звезда Дорожного радио». Певец представит свою новую программу, в которой прозвучат знаменитые хиты: «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», «Обрученные» и многие другие.

Уникальный музыкальный опыт

Концерт станет особым событием для поклонников шансона и для всех, кто ценит искреннюю музыку. В репертуаре Сергея присутствуют песни, которые уже давно стали саундтреками для множества жизней, наполненных чувством и эмоциями.

Легенда шансона

Сергей Любавин - это не только автор множества хитов, но и обладатель неповторимого голоса и стиля. На протяжении своей карьеры он выпустил 15 сольных альбомов, а его песни звучат на таких радиостанциях, как «Радио шансон», «Дорожное радио» и «Милицейская волна». Его музыка говорит о любви, жизни и судьбах людей.

Необыкновенная атмосфера

Каждый концерт Сергея - это шанс насладиться высоким классом исполнения и создать незабываемые воспоминания. Уникальная атмосфера, качественный звук и заряд позитива сделают ваш вечер особенным. Приходите и проведите время с музыкой, которая трогает душу и остается в сердце!

Важно знать

Концерт пройдет в Концертном зале «Колизей» 22 октября, начало в 19:00. Продолжительность - 2 часа. Рекомендуемый возрастной рейтинг - 12+.

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В других городах
Октябрь
22 октября четверг
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 2000 ₽

Фотографии

Сергей Любавин Сергей Любавин

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