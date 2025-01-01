Настоящий сибирский романтик и голос российского шансона Сергей Любавин выступит со своей сольной программой «Любовь и точка». Этот одиннадцатикратный лауреат премии «Шансон Года» и обладатель титула «Звезда Дорожного радио» готов подарить своему зрителю незабываемые музыкальные мгновения.
Сергей Любавин известен своими проникновенными песнями, которые звучат на таких радиостанциях, как «Радио шансон», «Дорожное радио», «Милицейская волна» и «Радио Дача». За свою карьеру он выпустил 15 сольных альбомов.
В программе «Любовь и точка» вы услышите как полюбившиеся хиты, такие как «Влади», «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», «Прощание с Айседорой», «Обрученные», «Не говорите, кто мой враг…», так и новые композиции, наполненные искренностью и глубокими историями.
2025 год станет особенным, так как исполняется 130 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. В рамках концерта вас ждет попурри на самые яркие и любимые песни, созданные на его стихи. Каждый концерт станет уникальной встречей с музыкой, которая затрагивает важнейшие аспекты жизни: любовь, судьбы и человеческие отношения.
Приходите насладиться незабываемой атмосферой, профессиональным звуком и зажигательным танцполом. Этот заряд позитива и эмоций останется с вами надолго! Проведите осенний вечер в компании музыки, способной тронуть душу и остаться в сердце.
Подарите себе моменты вдохновения и тепла! Увидимся на концерте!
Возрастное ограничение: 6+