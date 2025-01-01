Сергей Любавин с сольной программой «Любовь и точка»

Настоящий сибирский романтик и голос российского шансона Сергей Любавин выступит со своей сольной программой «Любовь и точка». Этот одиннадцатикратный лауреат премии «Шансон Года» и обладатель титула «Звезда Дорожного радио» готов подарить своему зрителю незабываемые музыкальные мгновения.

Звучание любимых хитов

Сергей Любавин известен своими проникновенными песнями, которые звучат на таких радиостанциях, как «Радио шансон», «Дорожное радио», «Милицейская волна» и «Радио Дача». За свою карьеру он выпустил 15 сольных альбомов.

В программе «Любовь и точка» вы услышите как полюбившиеся хиты, такие как «Влади», «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина», «Прощание с Айседорой», «Обрученные», «Не говорите, кто мой враг…», так и новые композиции, наполненные искренностью и глубокими историями.

Юбилей Сергея Есенина

2025 год станет особенным, так как исполняется 130 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. В рамках концерта вас ждет попурри на самые яркие и любимые песни, созданные на его стихи. Каждый концерт станет уникальной встречей с музыкой, которая затрагивает важнейшие аспекты жизни: любовь, судьбы и человеческие отношения.

Незабываемая атмосфера

Приходите насладиться незабываемой атмосферой, профессиональным звуком и зажигательным танцполом. Этот заряд позитива и эмоций останется с вами надолго! Проведите осенний вечер в компании музыки, способной тронуть душу и остаться в сердце.

Подарите себе моменты вдохновения и тепла! Увидимся на концерте!

Возрастное ограничение: 6+