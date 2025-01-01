Меню
Сергей Лазарев
Киноафиша Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

Новое шоу «Шоумен» 16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге

Концерт Сергея Лазарева - это знаковое событие для всех поклонников музыки. Всемирно известный российский певец и актер, который прославился на международной арене благодаря участию в конкурсе песни «Евровидение» в 2016 году, готов представить новое шоу «Шоумен».

Уникальная программа

На концерте Сергей Лазарев исполнит как свои новые композиции, так и всеми любимые хиты, такие как «Эйфория», «Сломана» и «7 цифр». Это отличный шанс насладиться музыкой артиста, который неоднократно становился лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Муз-ТВ».

Зачем приходить

Эта вечерняя программа обещает быть незабываемой, ведь каждый номер будет наполнен энергией и творческим подходом, характерным для Сергея. Концерт соберет как давних поклонников, так и новых слушателей, желающих открыть для себя яркий мир поп-музыки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события в мире музыки!

Купить билет на концерт Сергей Лазарев

Октябрь
10 октября суббота
19:00
СКА Арена Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 8
от 2500 ₽

