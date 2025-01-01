Меню
Сергей Крылов
Киноафиша Сергей Крылов

Сергей Крылов

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Сергея Крылова в Leps Bar

Приглашаем вас на незабываемый вечер с известным российским певцом, композитором и актёром Сергеем Крыловым! Его концерт, названный «Вчера, сегодня, завтра», состоится в Leps Bar в Новосибирске.

Сбор гостей начнется в 19:00. Поспешите занять свое место и насладиться атмосферой творчества!

Что вас ждет

Сергей Крылов — это не просто певец, а артист, чьи песни знакомы и близки нескольким поколениям слушателей. Его творчество отличается душевностью и искренностью. Высокий тембр голоса и уникальный стиль исполнения сделали его любимцем публики. На концерте вы услышите самые популярные хиты, которые стали визитной карточкой артиста.

Сергей Крылов отмечен множеством наград и премий. Его песни звучат в кино и на радио, а концерты собирают полные залы. Не упустите шанс провести вечер в компании талантливого музыканта и насладиться его искусством!

До встречи в Leps Bar!

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Leps Bar Новосибирск, Ленина, 25
от 1000 ₽

