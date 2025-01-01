Меню
Киноафиша Сергей Калугин

Сергей Калугин

12+
Возраст 12+

О концерте

Акустический концерт Сергея Калугина в Санкт-Петербурге

11 апреля в клубе Action пройдет акустический концерт Сергея Калугина, фронтмена известной группы «Оргия Праведников». Это событие не только порадует поклонников музыки, но и станет праздником, ведь в этот день артист отмечает свой День рождения!

Музыка и философия

Сергей Калугин — это не просто музыкант, а настоящий Мыслитель. Его творчество уникально тем, что он переплетает культурно-эстетические и философско-религиозные традиции: от языческих культов и средневековой мистики до русского космизма и рок-шаманства. В его песнях можно найти глубокие размышления о жизни и искусстве.

Уникальный стиль исполнения

Калугин прекрасно владеет классической техникой игры на гитаре. Наблюдение за его мастерством — это настоящее удовольствие для зрителей. Даже в самых лирических композициях он, обладая лишь акустической гитарой, создает более яркий драйв, чем некоторые группы с электрическими инструментами.

Традиция и время концерта

Акустический концерт, приуроченный ко Дню Рождения маэстро, уже стал традицией. Не упустите возможность стать частью этого события!

Время: 19:00 — открытие дверей, 20:00 — начало концерта.

Приходите и насладитесь уникальной атмосферой живой музыки и глубоких размышлений!

Купить билет на концерт Сергей Калугин

Январь
5 января понедельник
19:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
от 1800 ₽

