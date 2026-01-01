Сергей Калугин. День Рождения в Live Stars
Сергей Калугин. День Рождения в Live Stars

18+
О концерте

Концерт Сергея Калугина в клубе Live Stars

Сергей Калугин отмечает свой день рождения в клубе Live Stars, где состоится уникальный концерт. Знаменитый российский рок-музыкант и лидер группы «Оргия Праведников» исполнит как новые композиции, так и полюбившиеся многим старые хиты.

Что ожидать на концерте?

На этом концерте Сергей Калугин представит свои свежие музыкальные работы, а также лучшие песни, которые стали популярны за годы его деятельности. Это будет замечательная возможность насладиться живым исполнением одного из самых узнаваемых голосов российской рок-сцены.

Кому стоит прийти?

Концерт интересен как поклонникам рок-музыки, так и фанатам Сергея Калугина. Не упустите шанс увидеть своего кумира в атмосфере праздника и живого творчества!

Апрель
9 апреля четверг
20:00
Live Stars Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь», цокольный этаж

