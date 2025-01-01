Меню
Сергей Хутас
Сергей Хутас

Сергей Хутас

Сергей Евгеньевич Хутас: джаз в Jam club

В Jam club в Москве состоится выступление Сергея Евгеньевича Хутаса, российского музыканта, композитора и аранжировщика. Хутас известен как виртуозный исполнитель джазовой и современной инструментальной музыки.

Среди его известных работ можно выделить альбомы «Москва… Небо», «Time — Время» и «Август». Также он имел честь сотрудничать с такими выдающимися музыкантами, как Игорь Бутман, Рэнди Брекер и Уинтон Марсалис.

Музыка, которая вдохновляет

На предстоящем концерте зрители смогут услышать авторские джазовые композиции с камерным звучанием. Это отличная возможность для поклонников джаза и инструментальной музыки насладиться оригинальными произведениями в уютной атмосфере.

Не упустите шанс увидеть выступление мастера в Jam club и насладиться атмосферой живой музыки!

Январь
25 января воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2000 ₽

