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Сергей Хутас
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сергей Хутас

Сергей Хутас

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Сергеем Хутасом в Jam Club

Приглашаем вас на уникальный концерт Сергея Хутаса, выдающегося контрабасиста и композитора, который состоится в 2024 году. Хутас, закончивший Набережно-Челнинское училище искусств и Гнесинское училище, стал известен благодаря своему неповторимому стилю и сотрудничеству с различными артистами.

Творческий путь

Сергей начал свою карьеру в Биг-бэнде Игоря Бутмана, где проявил себя как талантливый джазовый музыкант. С тех пор он значительно расширил свои музыкальные горизонты, записав более 70 альбомов с артистами и коллективами, такими как Оркестр креольского танго и Визбор V.S. Хутас.

Новые альбомы

Дебютный альбом Moscow… Sky, выпущенный в 2012 году, стал настоящей жемчужиной музыкального артхауса. В 2018 году вышел второй альбом Time, который стал одним из самых ожидаемых релизов года.

Новый альбом August

В 2024 году Сергей представит свой третий сольный альбом August, который погружает слушателя в атмосферу цикличности жизни. Альбом наполнен детскими воспоминаниями и передает ощущение зрелости и глубины. Август — это время созревания, пряного послевкусия и легкой грусти по уходящему лету.

Не упустите возможность насладиться музыкой Сергея Хутаса и погрузиться в мир его уникальных звуковых историй!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
26 сентября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:30 от 1000 ₽

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