Сергей Хутас

Музыкальный вечер с Сергеем Хутасом в Jam Club

Приглашаем вас на уникальный концерт Сергея Хутаса, выдающегося контрабасиста и композитора, который состоится в 2024 году. Хутас, закончивший Набережно-Челнинское училище искусств и Гнесинское училище, стал известен благодаря своему неповторимому стилю и сотрудничеству с различными артистами.

Творческий путь

Сергей начал свою карьеру в Биг-бэнде Игоря Бутмана, где проявил себя как талантливый джазовый музыкант. С тех пор он значительно расширил свои музыкальные горизонты, записав более 70 альбомов с артистами и коллективами, такими как Оркестр креольского танго и Визбор V.S. Хутас.

Новые альбомы

Дебютный альбом Moscow… Sky, выпущенный в 2012 году, стал настоящей жемчужиной музыкального артхауса. В 2018 году вышел второй альбом Time, который стал одним из самых ожидаемых релизов года.

Новый альбом August

В 2024 году Сергей представит свой третий сольный альбом August, который погружает слушателя в атмосферу цикличности жизни. Альбом наполнен детскими воспоминаниями и передает ощущение зрелости и глубины. Август — это время созревания, пряного послевкусия и легкой грусти по уходящему лету.

Не упустите возможность насладиться музыкой Сергея Хутаса и погрузиться в мир его уникальных звуковых историй!