Стендап с Сергеем Горохом в Stand Up Патрики

Сергей Горох — стендап-комик, яркая звезда комедийной сцены, покоривший зрителей своим талантом. Он стал победителем первого и финалистом второго сезонов телевизионного шоу «Импровизация. Команды», а также успел блеснуть в «Открытом микрофоне» и в Первой лиге КВН. Его юмор был оценен на «Comedy Баттл», и теперь он готов вновь порадовать публику своим остроумием и харизмой.

Что ожидать?

На выступлении Сергея зрители смогут насладиться оригинальными шутками, искренними историями и живыми реакциями на происходящее. Это заметно отличается от традиционных театральных спектаклей и предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу веселья и легкости.

Организация мероприятия

Сбор гостей начинается за 30 минут до старта программы. Обратите внимание: входные билеты не привязаны к конкретным местам, но менеджеры зала сделают все возможное, чтобы разместить вас комфортно, учитывая порядок покупки билетов.

Советы для зрителей

Если вы планируете прийти в компанию, настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это позволит вам сидеть вместе за одним столом. Если же ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли объединить за одним столом.

Не упустите шанс увидеть Сергея Гороха вживую и насладиться его неповторимым стилем!

29 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1500 ₽

