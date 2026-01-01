Сергей Головня & Capital Wave

Концерт Сергея Головни и коллектива «Capital Wave»

В Козлов Клубе пройдет концерт Сергея Головни и его коллектива «Capital Wave». В программе «Moscow Standards» зрители смогут услышать авторские произведения, оригинальные версии мировых хитов и музыкальные композиции из разнообразных жанров и эпох.

Сергей Головня — мастер саксофона и талантливый бэндлидер. Он выступит в пяти амплуа: саксофонист-виртуоз, композитор, автор аранжировок и исполнитель собственных песен. Этот вечер будет интересен как любителям джаза, так и тем, кто ценит разноплановую музыку.

О Сергее Головне

Сергей Головня — российский музыкант, который с отличием окончил музыкальную школу и эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Кроме того, он закончил Московский университет культуры, что подчеркивает его глубокие знания в области музыкального мастерства.

Головня — автор и исполнитель собственных песен, а также участник множества международных фестивалей. В своей карьере он сотрудничал с такими звездами, как Джонни Гриффин, Ренди Бреккер, Рон Картер и многие другие.

Фестиваль и музыкальные проекты

Сергей является художественным руководителем международного фестиваля «Koktebel Jazz Party» и «Геленджик Молодое». Он создал множество музыкальных проектов, включая «Electro Machine», «Golovnya», «Jazz Metal» и «Новое Начало». Его собственный биг-бэнд также активно выступает на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться уникальным звучанием Сергея Головни и коллектива «Capital Wave»!